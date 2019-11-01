Отдали жизнь за Украину: фото и биографии бойцов, погибших в октябре

За октябрь 2019 года в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе в боях погибли 9 украинских бойцов.

Об этом сообщает издание "Новинарня".

Ранения получили 27 человек. Отмечается, что самому молодому из погибших было 22 года.

Волынянин Юрий Тышик родился 27 июля 1991 года в селе Мызово Старовыжевского района. В 2015 году проходил военную службу в качестве мобилизован в 93-й отдельной механизированной бригаде. С 2016 года - на контракте. В 2019 году в очередной раз продлил контракт с ВСУ, 14 ОМБр, базирующаяся во Владимире-Волынском.

Старший солдат, военнослужащий 2-го механизированного батальона.

Вечером 3 октября во время дежурства на блокпосту на передовой в Луганской области Юрий был смертельно ранен в голову пулей вражеского снайпера.

"Он был искренним, он был настоящим... Он стремился к миру и для этого боролся за победу. Он отдал свою жизнь за то, во что верил - за Украину, за свободу и честь украинского народа", - написали собратья по бригаде после смерти бойца.

Похоронили его в родном Мызово. Остались жена и маленький сын, мать и сестра.

Старший солдат, механик-водитель взвода разведки разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады Олег Ременный родился 10 декабря 1985 в городе Шпола Черкасской области.

На военную службу пошел в мае 2017 года, подписав контракт. И фактически сразу попал в зону боевых действий. Погиб воин 4 октября 2019-го в Марьинском районе (под поселком Тарамчук), в результате вражеского обстрела. По данным пресс-центра ООС, этот район боевики обстреливали из РПГ и стрелкового оружия.

По словам директора школы, где он учился, Олег больше всего любил жизнь, мечтал о счастливой семье. Похоронили бойца на Шполянском городском кладбище. У него остались мать, брат и дочь.

Старший солдат Иван Дейкун родился 23 июля 1978 года в селе Ильинецкое Винницкой области, но жил в Новоукраинке Кировоградской области. Работал на аграрных предприятиях.

С апреля 2018 проходил службу по контракту в 179-м объединенном учебно-территориальном центре войск связи, затем - в Новоукраинском РВК (радиотелефонисты узла связи и телеформатизации).

После этого более года выполнял задачи в зоне ООС (Новотроицкое, Богдановка, Мариуполь) в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, где служил в должности заместителя командира боевой машины - наводчика-оператора 1-го механизированного батальона.

6 октября около четырех часов дня боевики обстреляли позиции 28 омбр ВСУ в районе города Красногоровка Донецкой области из пулемета. Пули калибра 7,62 мм прошили грудную клетку Ивана в нескольких местах. Собратья успели вынести его с позиции и занести в реанимобиль, но вследствие сильного кровоизлияния в легкие боец умер за считанные минуты.

Похоронили воина на Аллее героев городского кладбища Новоукраинки. Остались мать, жена и 16-летний сын.

Юрий Волк родился 10 сентября 1997 в селе Себино Новоодесского района Николаевской области. Рос в многодетной семье: всего их у родителей было восемь. Детей воспитывала мать. В 2014 году, когда началась война, Юрий заканчивал школу.

В октябре 2016 юного Волка призвали на срочную службу, после которой он решил остаться в армии и подписать контракт. Служил старшим матросом 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского.

После ранения в 2018 году морпех определенное время проходил лечение, но когда выздоровел - снова вернулся на фронт. 10 октября во время вражеского обстрела старший солдат Юрий Волк снова был ранен (по предварительной информации, работал снайпер), но на этот раз - смертельно.

Вячеслав Кубрак родился 11 апреля 1986 года в селе Миролюбовка Нововоронцовского района Херсонской области. Принимал участие в миссии миротворческой операции в Косово. В составе инженерно-саперного отряда ликвидировал последствия пожара и взрывов на 61-м арсенале ВСУ в Лозовой Харьковской области. Получил там контузию при взрыве одного из снарядов.

В феврале-марте 2014 находился на службе в Крыму. Из состава 36-й бригады, в которой служил Кубрак, вместе с ним на территорию, подконтрольную Украине, вышло только 140 человек.

В сентябре 2014 года в составе батальона морской пехоты прошел боевое крещение возле поселка Гранитное, на севере от Мариуполя. Служил на позициях в районе Широкино.

В июле 2019 годе женился. А 8 октября, выполняя очередное боевое задание по проведению инженерной разведки, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Умер 11 октября в Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова.

Солдат 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Громович родился 18 июля 1983 года в Харькове, работал на заводах. В 2014-2015 годах служил в ВСУ по мобилизации (третья волна). Воевал в районе Трехизбенки-Счастья. 29 марта 2019 года вернулся на военную службу, подписав контракт.

Погиб 15 октября под Авдеевкой Донецкой области от пули вражеского снайпера.

Похоронили воина в Харькове, на Аллее славы Безлюдовского кладбища. Остались родители, жена и 6-летний сын, который в этом году стал первоклассником.

Ярослава Никоненко родилась в Миргороде, 25 августа 1983 года. Училась в средней школе №4, затем в школе №1. Получив два высших образования - экономическое и юридическое, Ярослава жила и работала в Киеве. Имела хорошую работу в одном из столичных ресторанов, неплохо зарабатывала, осуществила свою мечту - купила квартиру в столице, незадолго до гибели выплатила за нее кредит.

Ее отец, Сергей Никоненко был ветераном Афганистана, воевал на Донбассе как доброволец батальона "Айдар". Погиб 18 января 2015 года вследствие обстрела российских оккупантов села Трехизбенка.

После смерти отца Ярослава пошла на войну. Сначала - после обучения в "Десне" - в ДУК "Правый сектор". Воевала в районе шахты "Бутовка" в военной разведке. Затем подписала контракт с ВСУ, закончила две снайперские школы.

Служила в 101-й бригаде - это элитное подразделение с ППД в Киеве, которое подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба. Была прикомандирована под Марьинкой к 28-й механизированной бригаде, чтобы иметь возможность непосредственно участвовать в боевых действиях.

По словам сестры Богданы, солдат Ярослава Никоненко воевала под Донецком как снайпер: "В Марьинке, на той позиции, которую она занимала, не один военный погиб - она хорошо простреливается. Там расстояние между снайперами с обеих сторон составляет всего один километр. Ярослава пыталась вычислить противника, который стрелял из оккупированной территории... Насколько я знаю, занимать ту позицию, где была сестра, никто не хотел. Снайпер из оккупированной территории в той местности давно кошмарит наших бойцов. Ярослава хотела это прекратить. Так они неделю следили друг за другом. "Или я его, или он меня", - сказала сестра, идя 15 октября на боевое задание. Враг оказался более точным..."

Остались мама, сестра и 13-летняя дочь София, которая жила в Миргороде. После прощания в военной части в Киеве народную героиню похоронили на кладбище в Миргороде, рядом с отцом, на Аллее Героев.

Морпех Степан Криль родился 14 декабря 1992 года в селе Байдовка Старобельского района Луганской области. Воспитывался в интернате как сирота. В 2012 году закончил профессиональный лицей в городе Счастье. Работал на фермерском предприятия в родном селе.

В 2015 году пошел в Вооруженные силы. Служил старшим матросом в 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ. Вечером 16 октября на позиции возле села Водяное в Приазовье жизнь бойца оборвала пуля снайпера.

Похоронили Степана Криля на Аллее Героев воинского кладбища в селе Чмыровка у Старобельска. Остались сын и тетя.

Виталий Носкевич родился 10 августа 1984 года в Коломые, Ивано-Франковской области. Ездил на заработки за границу. В 2017 году подписал контракт на военную службу. Служил в 28 Одесской ОМБр на должности сержанта.

Погиб 22 октября под Красногоровкой от пули вражеского снайпера. Похоронили воина на Аллее Славы городского кладбища Коломыи. Остались отец и брат.

Как ранее сообщал "Апостроф", за сентябрь 2019 года в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе украинские войска потеряли 14 человек.