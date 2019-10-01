Украина потеряла 14 героев: фото и фамилии бойцов, погибших в сентябре

За сентябрь 2019 года в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе украинские войска потеряли 14 человек.

Об этом сообщается на Facebook странице фонда "Вернись живым".

Александр Грицаюк, военный 24-й бригады, умер в больнице в Днепре 1 сентября. Он получил ранения 25 августа на позиции в районе Марьинки. Александру было 47 лет, он родом из Черкасской области. У него остались мать, жена и четверо детей.

Андрей Проценко, боец 138-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины (был командирован в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты), погиб 2 сентября в районе Водяного от пули вражеского снайпера. Андрей родом из Винницкой области, ему было 24 года. Его ждали родители и сестра.

Эдуард Шахов, военный отряда спецназначения "Азов" НГУ, погиб 4 сентября в районе Зайцевого от пули вражеского снайпера. Боец родом из Херсонской области, но долгое время жил на Донбассе, учился в вузе в Донецке. В "Азове" - с 2015 года. Эдуарду было 25 лет, у него остались родители.

Михаил Ткачишин, гранатометчик 53-й ОМБр, погиб 5 сентября от пули вражеского снайпера вблизи Горловки. Вместе с семьей он проживал во Львовской области. Михаилу было 30 лет. Его ждали родители и маленький сын.

Николай Обуховский, боец 36-й отдельной бригады морской пехоты, погиб 11 сентября во время вражеского обстрела вблизи Павлополя - в морпеха попала пуля снайпера. Боец родом из Николаевской области. Николаю было 32 года, у него остались мать, жена и маленькая дочь.

Александр Линчевский, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты погиб вместе с Николаем Обуховский. Ему был 21 год. Александр родом из Черкасской области. У него остались родители, братья и сестры.

Валерий Шатурский, снайпер батальона "Донбасс" НГУ, погиб 12 сентября во время вражеского обстрела в Донецкой области. Воин жил в Мариуполе. Валерию было 45 лет, у него остались жена и дети.

Михаил Цимбалистый, майор, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона, выпускник Академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Погиб 13 сентября от пули вражеского снайпера. Михаилу было 34 года, он из семьи военных, жил в Тернополе. Его ждали родители, сестра и жена.

Максим Кондратюк, военнослужащий 8-го отдельного полка спецназначения, умер в харьковском госпитале 14 сентября. Ранения спецназовец получил 10 сентября - его группа подорвалась на взрывном устройстве в зоне ООС. Максиму было 26 лет, он родом из Хмельницкой области. У него остались родители, жена и маленькая дочь.

Владислав Рой, боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й ОМБр, погиб 17 сентября во время вражеского обстрела в районе Торецкая. Военному недавно исполнилось 25 лет, он родом из Запорожской области. Владислава ждали родители и сестра.

Андрей Сторожук, военный 28-й ОМБр, погиб от пули вражеского снайпера в районе Марьинки 24 сентября. Бойцу было 27 лет. Андрей родом из Хмельницкого у него остались жена и маленький сын.

Александр Маркив, офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии, погиб 27 сентября от осколочного ранения в районе Светлодарска. Военный был участником Революции Достоинства, затем воевал в рядах ВСУ, а позже присоединился к НГУ. Александр родом из Киевской области, ему было 38 лет. У него остались родители, жена и маленький сын.

Владимир Аджавенко, военнослужащий 56-й ОМПБр, умер в Днепропетровской областной клинической больнице 28 сентября. Боец получил ранения 11 сентября под Песками - в него попала пуля вражеского снайпера. Все это время врачи боролись за его жизнь. Владимир родом из Мариуполя, ему было 24 года.

Анастасия Витовская, военная батальона "Айдар" 53-й ОМБр, погибла в Донецкой области 27 сентября от осколочного ранения. Анастасия родом из Луганской области. Ей был 21 год, дома ее ждал маленький сын. По информации пресс-службы ООС, Витовская погибла вследствие небоевого ранения: по предварительной информации, из-за взрыва гранаты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за последнюю неделю сентября боевики так называемой ДНР понесли серьезные потери.