Под Одессой парень надругался над флагом Украины: фото и видео с камеры наблюдения

Ночью 1 ноября в селе Ильинка Беляевского района задержали молодого человека, который снял флаг возле дома культуры и начал вытирать об него ноги.

Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

Сотрудники Усатовского отделения полиции выяснили, что надругательство над флагом совершил 23-летний местный житель. Мужчина пытался перед полицейскими оправдаться и сказал, что был пьян.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Луганской области во время "торжественного мероприятия" заметили флаг с украинскими национальными цветами.