RU  UA  EN

пятница, 1 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

09:32
Гривна резко укрепилась: актуальный курс валют на 1 ноября

31 октября

14:35
Названы 100 самых богатых украинцев: кто возглавил рейтинг
12:55
Кому в Украине платят больше всего: появился интересный рейтинг
09:25
Сколько стоит доллар 31 октября: свежий курс валют
07:45
Новые тарифы на газ и рост доллара: какие изменения ждут украинцев с 1 ноября
07:27
Путин сделал неожиданное заявление о поставках газа в Украину

30 октября

15:55
Как Украине погашать долги: аналитики Альфа-Банка дали рекомендации на 2020 год
15:54
Что будет с курсом доллара после отмены ограничений на покупку валюты: озвучен прогноз
14:55
В Дании приняли громкое решение по судьбе "Северного потока-2"
14:35
Позитивный прогноз: в Альфа-Банке рассказали об ожиданиях по росту цен в Украине
13:38
Экономика будет расти, но есть нюансы: в Альфа-Банке представили экономический прогноз на 2020 год
12:15
В Украине вырастут цены на ряд продуктов: что подорожает
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Одессой парень надругался над флагом Украины: фото и видео с камеры наблюдения

пятница, 01 ноября 2019, 12:19
переглянути новину українською

Ночью 1 ноября в селе Ильинка Беляевского района задержали молодого человека, который снял флаг возле дома культуры и начал вытирать об него ноги.

Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

Сотрудники Усатовского отделения полиции выяснили, что надругательство над флагом совершил 23-летний местный житель. Мужчина пытался перед полицейскими оправдаться и сказал, что был пьян.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Луганской области во время "торжественного мероприятия" заметили флаг с украинскими национальными цветами.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: