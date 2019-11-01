RU  UA  EN

пятница, 1 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

14:44
Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть: сегодня ему 34, но в это трудно поверить
14:26
89-летний Чапкис рассказал о трех браках и молодой возлюбленной: их разница в возрасте - 51 год
14:23
Скандал в Минздраве: министр анонсировала серьезные "чистки"
14:14
Уголовное дело против Кевина Спейси закрыли после смерти его обвинителя
13:50
Зеленский назначил "слугу народа" главой Тернопольской ОГА: фото и биография
13:44
Голливудская дива и бедуин: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас восхитили нарядами на Хэллоуин
13:29
Как у Джастина Бибера: участники "Время и Стекло" рассказали о необычных пунктах своего райдера
13:22
"Батькивщина" добилась слушаний по рынку земли: в Раде принято постановление
13:10
Я - воинствующее меньшинство: украинцы запустили в сети патриотический фото-флешмоб
13:02
Три года путешествий, один день из жизни страны: вышел новый трейлер фильма Ukraïner. The Movie
12:48
Эксперт указал на след руководителей КБ "Южного" в увольнении директора Южмаша
12:43
46-летняя Хайди Клум шокировала публику пугающим костюмом на Хэллоуин
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного, фото

пятница, 01 ноября 2019, 14:00
переглянути новину українською

СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков среди личного состава бригады.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

"31.10.19, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и военной прокуратуры Киевского гарнизона, прекращена противоправная деятельность одного из военнослужащих сто первый бригады охраны ГШ ВСУ, который на систематической основе организовал сбыт наркотических средств среди рядового, сержантского и офицерского состава указанной бригады. Вместе с военнослужащим был задержан поставщик и как оказалось производитель наркотиков, который у себя в квартире организовал целую лабораторию по выращиванию и переработке каннабиса", - источник в СБУ.

Военнослужащие указанного подразделения осуществляют охрану стратегических объектов МЕ (админзданий, баз расположения, складов и т.д.), в том числе в районе проведения ООС.

В СБУ отметили, что следствие будет продолжаться – сотрудники спецслужбы планируют установить всех военнослужащих, которые пользовались услугами указанных дельцов.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: