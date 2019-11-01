Скандального Цемаха подловили на лжи пропагандистам Путина

Волонтеры Bellingcatуказали на ложь обменянного в Россию фигуранта дела МН-17 Владимира Цемаха относительно слива его личных данных в интернет.

Заявление относительно лжи Цемаха опубликовал основатель волонтерского объединения Элиотт Хиггинс в своем Twitter.

Ранее фигурант дела о сбитом на Донбассе Боинге в интервью российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому утверждал, что Служба безопасности Украины передала его личные данные Bellingcat.

В объединении эту информацию опровергли, отметив, что именно боевики слили в российскую социальную сеть Вконтакте данные Цемаха. Основатель Bellingcat назвал "неловкой" ситуацию с ложью экс-боевика.

"Вот ID, который мы использовали, и мы связали его с источником, профилем Вконтакте Евгения Тинянского, который опубликовал изображение 2 июля и описывает себя как бывшего бойца в Донецкой народной республики, и кажется, Цемах утверждал, что их получили из СБУ. Неловко", - написал Хиггинс.

Ранее Элиотт Хиггинс дал интервью "Апострофу", где рассказал о прогрессе по делу MH-17 и назвал дату опубликования окончательных выводов.