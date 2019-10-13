В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Новое расследование в отношении открытого неба над Украиной во время катастрофы самолета Boeing рейса 777 не принесет выгоды России. В Нидерландах просто существует общественный запрос окончательно разобраться в ситуации, и члены парламента решили его удовлетворить. Зато во время судебных слушаний в марте 2020 года могут быть предоставлены конкретные доказательства причастности России к катастрофе, которые Кремль не сможет отрицать. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал основатель исследовательской поисковой сети Bellingcat ЭЛИОТ ХИГГИНС.

- Парламент Нидерландов принял решение провести дополнительное расследование катастрофы МН17. Украину подозревают в том, что она не перекрыла воздушное пространство над зоной конфликта. Почему этот вопрос возник именно сейчас?

- Я думаю, в Нидерландах все еще есть беспокойство, что воздушное пространство над Украиной оставалось открытым, хотя его следовало бы закрыть. Не хватает ответов на вопросы. Мы сами искали ответы на них в течение нескольких последних месяцев, надеюсь, сделаем вскоре отчет. Это очень сложный вопрос, и мы в основном полагаемся на информацию, полученную от украинского правительства и тех, кто ответственен за закрытие воздушного пространства в Украине.

- Свидетельствует ли это, что кто-то на Западе хочет снять ответственность с России - хотя бы частично?

- Я так не считаю. На мой взгляд, новое расследование не поможет России, но и не навредит ей. Это просто отдельный вопрос о том, что произошло с МН17. Даже если Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, а она этого не сделала, это не меняет факта, что ракету из российского "Бука" запустили по гражданскому самолету.

- Является ли решение нидерландского парламента следствием влияния США?

- Не могу сказать.

- Украина передала главного свидетеля по делу - Владимира Цемах - в Россию. Возможно, это изменило отношение к Киеву и стало причиной голосования в парламенте?

- Я не думаю, что это взаимосвязано. Вопрос о воздушном пространстве над зоной конфликта поднимался даже до того, как стало известно о причастности Цемаха к катастрофе МН17.

- Парламентарии заявили, что необходимо сотрудничество с Россией. Это такой трюк, чтобы привлечь Россию к расследованию или вытянуть Цемаха у Кремля? Россия может предоставлять фальшивую информацию. Могут ли эксперты полагаться на нее?

- Меня очень удивит, если Цемаха отправят из России в Нидерланды. Он - очень важный свидетель, а Россия не заинтересована помогать следствию.

Элиот Хиггинс: "Россия не заинтересована помогать следствию" Фото: Getty Images

- Уже не в первый раз Украину обвиняют в причастности к катастрофе. Но Киев, похоже, не может защитить свои позиции. Какую информацию нужно предоставить Киеву, чтобы доказать свою невиновность? В России говорят, что информация из социальных сетей ненадежна. Есть ли какая-то еще информация из официальных источников, на которую можно полагаться?

- То, что Украина не закрыла свое воздушное пространство не делает вдруг Россию невиновной. Каждому независимому наблюдателю понятно, что ракета из российского "Бука", которая сбила МН17, является частью более широкого вмешательства в конфликт в Восточной Украине. Вопрос, стоило ли закрыть воздушное пространство, стоит совершенно отдельно. Когда в марте 2020 года начнутся судебные заседания, мы, вероятно, увидим нечто большее, чем просто информацию из соцсетей. Будет еще раз продемонстрировано, что Россия ответственна за сбивание МН17.

- Какие угрозы для украинской политики несет эта ситуация? Могут ли украинские политики или военные руководители оказаться на скамье подсудимых? Какое наказание может их ждать?

- Трудно сказать, поскольку непонятно, кто что знал, когда они об этом узнали и что делали. Нам известно, что "Бук", который сбил МН17, прибыл в Украину в ночь с 16 по 17 июля. Поэтому, резонно было бы для украинской власти узнать об этом и принять необходимые меры, чтобы закрыть воздушное пространство над Восточной Украиной между прибытием установки и сбиванием МН17. Сложность еще в том, что раньше и украинские официальные лица, и сепаратисты заявляли, что "Бук" захватили на территории Украины, поэтому непонятно, был ли он на ходу. Также нет ясности с тем, планировалось ли вообще закрывать воздушное пространство - возможно, его бы не закрыли, даже зная о "Буке". Это не простой вопрос, поэтому он требует столько времени для ответа. Поэтому, можно понять, почему голландцы испытывают такую фрустрацию.

- По вашему мнению, является ли Украина частично ответственной за катастрофу?

- Моя позиция такова: сейчас непонятно, надо ли было закрывать воздушное пространство, и ответить на этот вопрос будет сложно. Даже если небо надо было закрыть, есть разные виды ответственности - моральная, гражданская, уголовная. Некоторые из них определяются юристами, некоторые - общественностью. Как бы там ни было, российский "Бук" сбил МН17, и то, что Украина оставила воздушное пространство открытым, не избавляет Россию от ответственности за то, что она сделала.