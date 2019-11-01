Стало известно, кто виноват в срыве отопительного сезона в Украине

Ответственность за надлежащее теплоснабжение в домах украинцев во время отопительного сезона лежит на местной власти.

Так утверждает премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По словам главы правительства, в газовых хранилищах Украины накоплено 21 миллиард кубометров газа, работают одновременно все 11 хранилищ.





"Теперь вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе - только на местной власти", - заявил Гончарук.

Премьер-министр также собщил, что в Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях существуют долги перед НАК "Нефтегаз Украины", из-за которых в некоторых городах отопительный сезон может начаться с задержкой.

Гончарук пообещал держать ситуацию с отопительным сезоном на личном контроле. "Правительство будет жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал "Апостроф", до конца текущего года правительство не планирует уменьшать размеры субсидий в Украине.