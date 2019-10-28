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Глава Кабмина сделал важное уточнение о размере субсидий на коммуналку

понедельник, 28 октября 2019, 12:53
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До конца текущего года правительство не планирует уменьшать размеры субсидий в Украине.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем блоге "Чашка премьера".

Он отметил, что принцип начисления субсидий также изменен не будет – чем меньший у семьи доход, тем больший размер компенсаций на оплату услуг от государства она получит.

"В этот отопительный сезон, все, кто субсидии оформили, будут получать их на тех условиях, на которых они оформлены. И принцип также не изменится в следующем году", - заметил он.

При этом Гончарук отметил, что правительство сохранит курс на увеличение доходов украинцев в целом путем увеличения конкуренции на рынке, доходов бизнеса и прочего.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Кабмине увеличили для субсидиантов процент обязательного платежа по "коммуналке", с 15% от общего дохода домохозяйства до 20%.

При этом, по данным официальной статистики, каждая украинская семья тратит 38% от совокупного заработка на коммунальные услуги ежемесячно. Глава правительства Алексей Гончарук заметил, что семьи в Украине не должны платить выше 16% от дохода за коммунальные услуги.

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