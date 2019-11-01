У оккупантов в Крыму произошло знаковое ЧП: фото

В аннексированной Россией Керчи засохли саженцы деревьев, которые были высажены у имен защитников города.

Об этом сообщила блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Отметим, что аллея была заложена в 2017 году и до недавнего времени содержалась в надлежащем виде. Местные жители собрали деньги для того, чтобы высадить жизнеспособные саженцы, так как высаженные в ходе акции деревья сразу же погибли. На это было потрачено 800 тысяч рублей (более 300 тысяч гривен) вместе с привлеченными средствами спонсоров.

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Как сообщалось, ранее проектировщикам Керченского моста указали на серьезный просчет.

Подробнее о скандалах вокруг строительства Керченского моста, читайте в материале "Апострофа": Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.