В Киеве внезапно умер доброволец, воевавший на Донбассе: фото и фамилия бойца

В Киеве внезапно погиб известный доброволец Юрий Майборода, который защищал Украину на Донбассе с самого начала российской агрессии – с марта 2014 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер Антон Колумбет.

Волонтер рассказал о заслугах погибшего добровольца и об его личных качествах.

"Киев потерял еще одного защитника. Ушел из жизни Юрий Майборода. Очень искренний, трудолюбивый и мощный человек. Доброволец с марта 14-го, он за собственные средства отремонтировал те ржавые коряги, которые были мобилизованы из "народного хозяйства", и поставил их в строй. Юра был скалой - спокойной, большой и очень приятной в общении", - сообщил он.

Также он подтвердил причину смерти и выразил соболезнования близким Юрия.

"Тромб. Покойся, брат. Так и не попили мы кофе. Соболезнования родным и близким", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе в боях погибли 9 украинских бойцов, в сети были опубликованы их фото и биографии.