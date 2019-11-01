В приюте Одессы избивали и насиловали детей: за дело взялась полиция

В приюте Одессы пытали детей, по факту чего открыто уголовное производство.

Об сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Ход досудебного расследования о нарушении прав воспитанников Центра социально-психологической реабилитации в Одесской области взят на контроль Генеральной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воспитанников приюта избивали, совершали насилие над ними, не только воспитатели Центра, но и сотрудники полиции.

Отметим, что ранее правозащитница Зоя Мельник и волонтер Лучезар Панфилов не единожды сообщали в Facebook об издевательствах над детьми в приюте.

В частности, что в приюте забирали у детей личные вещи и мобильные телефоны, не предоставляли необходимую медицинскую помощь, обстригали волосы, а также вызвали частную охрану, которая пытала детей – била, обливала холодной водой, ударяла электрошокером, заставляла жевать табак и использованный презерватив.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе психически больной ребенок месяцами насиловал детей в приюте.