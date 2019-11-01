Ведьмы, черти и мертвецы: появились красочные фото празднования Хэллоуина в Украине

31 октября в мире праздновали Хэллоуин. В этот праздник люди переодеваются в ужасающие костюмы, а также проводят всевозможные тематические вечеринки.

Активно отмечают этот популярный праздник и в Украине.

Практически по всей Украине в этот день на улицах можно было встретить людей, представленных в образах всевозможных героев фильмов ужасов или страшных существ.

В сети опубликовали яркие фотографии с празднования Хэллоуина в Ивано-Франковске. В основном, праздник привлекает внимание молодежи, хотя люди старшего поколения также примерили страшные наряды.

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Также активно фотографиями делятся украинцы в социальных сетях.

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Напомним, что 31 октября в честь ирландского праздника Хеллоуина американское космическое агентство NASA опубликовало страшное фото галактики.