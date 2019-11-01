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Ведьмы, черти и мертвецы: появились красочные фото празднования Хэллоуина в Украине

пятница, 01 ноября 2019, 08:23
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31 октября в мире праздновали Хэллоуин. В этот праздник люди переодеваются в ужасающие костюмы, а также проводят всевозможные тематические вечеринки.

Активно отмечают этот популярный праздник и в Украине.

Практически по всей Украине в этот день на улицах можно было встретить людей, представленных в образах всевозможных героев фильмов ужасов или страшных существ.

В сети опубликовали яркие фотографии с празднования Хэллоуина в Ивано-Франковске. В основном, праздник привлекает внимание молодежи, хотя люди старшего поколения также примерили страшные наряды.

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Хелловін в Франківську.jpg
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Хелловін в Франківську.jpg
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Хелловін в Франківську.jpg
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Хелловін в Франківську.jpg
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Хелловін в Франківську.jpg
1 / 1
Хелловін в Франківську.jpg
1 / 1
Хелловін в Франківську.jpg
1 / 1
Хелловін в Франківську.jpg
1 / 1
Хелловін в Франківську.jpg
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Также активно фотографиями делятся украинцы в социальных сетях.

Хелловін в Україні.jpg
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Хелловін в Україні.jpg
1 / 1
Хелловін в Україні.jpg
1 / 1
Хелловін в Україні.jpg
1 / 1
Хелловін в Україні.jpg
1 / 1
Хелловін в Україні.jpg
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Хелловін в Україні.jpg
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Хелловін в Україні.jpg
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Хеллловін в Україні.jpg
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Напомним, что 31 октября в честь ирландского праздника Хеллоуина американское космическое агентство NASA опубликовало страшное фото галактики.

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