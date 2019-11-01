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Напоминает хеллоуинскую тыкву: в NASA показали фото необычной галактики

пятница, 01 ноября 2019, 01:15
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31 октября в честь ирландского праздника Хеллоуина американское космическое агентство NASA опубликовало страшное фото галактики.

Об этом сообщается на сайте NASA.

В NASA показали фото внешней части нашей галактики. Однако на фото видно, что туманность, которая возникла из-за скопления пыли, газа и плазмы напоминает хеллоуинскую тыкву и выглядит весьма устрашающе.


Вместо свечки, которую традиционно вставляют в тыкву - яркая звезда, превышающая по размерам Солнце в 15-20 раз.

Как сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA за несколько дней до празднования Хэллоуина опубликовало снимок Солнца, которое очень похоже на традиционную праздничную тыкву.

Также телескоп Хаббл сделал снимок похожей на человеческий череп системы Arp-Madore в 704 миллионах световых лет от Земли. Отмечается, что систему, вероятно, создало столкновение похожих по размеру галактик. Катастрофа растянула диски галактик газа и пыли, сформировав ей "нос" и "глазницы".

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