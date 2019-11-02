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РПЦ назвала дату разрыва отношений с Элладской церковью из-за Украины

суббота, 02 ноября 2019, 15:05
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Русская православная церковь не будет проводить евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже с 3 ноября. Причиной такого решения стало признание Греческой церковью ПЦУ.

По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, РПЦ и ранее якобы предупреждала, если архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II официально признает Православную церковь Украины, то его имя "вычеркнут из диптихов Русской православной церкви".

При этом полученную автокефалию Украиной он назвал "церковным расколом".

Напомним, что Русская православная церковь, после признания ПЦУ Греческой церковью, составила список митрополий Элладской православной церкви нежелательных для посещения паломниками РПЦ.

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