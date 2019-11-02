Признание ПЦУ Элладской церковью: РПЦ опубликовала запретный список для своих паломников

Русская православная церковь, после признания ПЦУ Греческой церковью, составила список митрополий Элладской православной церкви нежелательных для посещения паломниками РПЦ.

Об этом сообщает Паломнический центр Московского Патриархата.

Паломнический центр Московского Патриархата разъясняет, что в настоящее время, на основании заявления Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября 2019 года (Журнал №125), не благословляется посещение паломниками следующих епархий Элладской Православной Церкви:

Афинская епархия, г. Афины, Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II

Лангадская епархия, г. Лангада, Митрополит Лангадский, Литийский и Рентинийский Иоанн

Верийская епархия, г. Верия, Митрополит Верийский, Наусский и Кампанийский Пантелеимон

Артская епархия, г. Арта, Митрополит Артский Каллиник

Триккийская епархия, г. Триккала, Митрополит Триккийский и Стагонский Хризостом

Димитриадская епархия, г. Волос, Митрополит Димитриадский и Алмирский Игнатий

Отметим, что в список вошли только те епархии, чьи архиереи симпатизируют ПЦУ. Чем опасно посещение нежелательных митрополий в РПЦ не объясняют.

Как сообщал "Апостроф", в УПЦ Московского патриархата заявили, что решение Элладской православной церкви признать ПЦУ) "противоречит священным канонам и является большой ошибкой".