RU  UA  EN

суббота, 2 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 ноября

10:25
После скандала с перепиской нардеп Яременко отличился новой выходкой
10:10
Небеса наградили меня тобой: Седокова публично призналась в чувствах к женатому баскетболисту
07:08
Печеночный паштет по-домашнему - пошаговый рецепт

1 ноября

23:33
Названы зарплаты нардепов за октябрь: у кого больше всех
23:10
Киев отреагировал на скандальное заявление Макрона об украинцах
22:13
НАБУ завело дело против Кличко: что ему вменяют
22:05
Что не так с законом о незаконном обогащении: названы спорные моменты
21:47
В сети ажиотаж вокруг самогонной инициативы "Слуг народа"
20:41
Глава Налоговой на совещании с Зеленским объявил о намерении вывести рынок спирта из тени
20:18
Оксана Марченко показала роскошную домашнюю кухню с позолотой: видео
20:10
Испанский стыд: о секс-переписке в Раде заговорили даже в Сенегале, фото
19:17
Оскандалившийся секс-перепиской Яременко озвучил свое наказание
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Признание ПЦУ Элладской церковью: РПЦ опубликовала запретный список для своих паломников

суббота, 02 ноября 2019, 10:41
переглянути новину українською

Русская православная церковь, после признания ПЦУ Греческой церковью, составила список митрополий Элладской православной церкви нежелательных для посещения паломниками РПЦ.

Об этом сообщает Паломнический центр Московского Патриархата.

Паломнический центр Московского Патриархата разъясняет, что в настоящее время, на основании заявления Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября 2019 года (Журнал №125), не благословляется посещение паломниками следующих епархий Элладской Православной Церкви:

  • Афинская епархия, г. Афины, Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II
  • Лангадская епархия, г. Лангада, Митрополит Лангадский, Литийский и Рентинийский Иоанн
  • Верийская епархия, г. Верия, Митрополит Верийский, Наусский и Кампанийский Пантелеимон
  • Артская епархия, г. Арта, Митрополит Артский Каллиник
  • Триккийская епархия, г. Триккала, Митрополит Триккийский и Стагонский Хризостом
  • Димитриадская епархия, г. Волос, Митрополит Димитриадский и Алмирский Игнатий

Отметим, что в список вошли только те епархии, чьи архиереи симпатизируют ПЦУ. Чем опасно посещение нежелательных митрополий в РПЦ не объясняют.

Как сообщал "Апостроф", в УПЦ Московского патриархата заявили, что решение Элладской православной церкви признать ПЦУ) "противоречит священным канонам и является большой ошибкой".

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бабье лето-2: в Украину снова возвращается тепло

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: