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В Аргентине поставили новый рекорд Гиннеса с помощью карандашей и краски: опубликовано видео

суббота, 02 ноября 2019, 01:26
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В Аргентине создали граффити карандашами на площади 160 кв. м.

Об этом сообщает телеканал "NTD".

Рисунок на стене выполнили простыми карандашами на стене недалеко от границы, которая отделяет Аргентину от Парагвая. Книга рекордов Гиннесса уже признала его самым большим в мире.

Стену построили в 2014 году, чтобы отделить аргентинский город Посадас от границы. В связи с тем, что у некоторых людей это вызвало недовольство, создали это граффити, чтобы объединить людей, а также рассказать историю приграничного района.

Также часть стены украшена картинами, нарисованными красками. На них потратили 1200 литров краски и 12 дней работы.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в Колумбии.

Как сообщал "Апостроф", представители Национального реестра рекордов на пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского зафиксировали мировое достижение.

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