RU  UA  EN

суббота, 2 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 ноября

08:42
Расследование катастрофы MH-17: Цемах сделал интересное пизнание
08:15
В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта опасных районов
07:50
Кадр из ада: сети повеселило фото мурала с Моторолой в Донецке
07:25
В России произошел смертельный взрыв на судне: опубликованы фото и видео
07:08
Печеночный паштет по-домашнему - пошаговый рецепт
06:27
Заморозки до минус 8 градусов: синоптики дали актуальный прогноз
05:25
В Мексике обнаружили загадочный тоннель ацтеков времен Монтесумы: опубликованы фото
04:28
Как правильно кормить ребенка: доктор Комаровский дал важные советы
03:31
У 26-летнего защитника Донецкого аэропорта родилась дочь: фото и биография "киборга"
01:26
В Аргентине поставили новый рекорд Гиннеса с помощью карандашей и краски: опубликовано видео
00:20
Как выглядят из космоса лесные пожары в США: появились впечатляющие фото

1 ноября

23:55
Скандал с копами на ворованном авто в Харькове получил продолжение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта опасных районов

суббота, 02 ноября 2019, 08:15
переглянути новину українською

В субботу, 2 ноября, во многих регионах Украины объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Потенциально небезопасные погодные условия прогнозируют в таких областях:

  • Черниговская область;
  • Житомирская область;
  • Киевская область;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Винницкая область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Ровненская область;
  • Волынская область;
  • Закарпатская область;
  • Тернопольская область.

При таких условиях жителям данных регионов следует быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал "Апостроф", 2 ноября в Украине будет холодно и сухо, ночью ожидаются заморозки.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бабье лето-2: в Украину снова возвращается тепло

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: