В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта опасных районов

В субботу, 2 ноября, во многих регионах Украины объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.
Потенциально небезопасные погодные условия прогнозируют в таких областях:
- Черниговская область;
- Житомирская область;
- Киевская область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Винницкая область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Тернопольская область.
При таких условиях жителям данных регионов следует быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Как сообщал "Апостроф", 2 ноября в Украине будет холодно и сухо, ночью ожидаются заморозки.