В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта опасных районов

В субботу, 2 ноября, во многих регионах Украины объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Потенциально небезопасные погодные условия прогнозируют в таких областях:

Черниговская область;

Житомирская область;

Киевская область;

Черкасская область;

Кировоградская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Винницкая область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Тернопольская область.

При таких условиях жителям данных регионов следует быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт .

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал "Апостроф", 2 ноября в Украине будет холодно и сухо, ночью ожидаются заморозки.