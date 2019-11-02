Заморозки до минус 8 градусов: синоптики дали актуальный прогноз

В субботу, 2 ноября, в Украине будет холодно и сухо, ночью ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем температура воздуха опустится до +5...+7 градусов за Цельсием. Холоднее будет на востоке - 3-5 градусов выше нуля. На юге - +7…+9 градусов. Ночью температура опустится до 0...-2 градусов.

В Киеве днем ожидается +5…+7 градусов выше нуля. Ночью температура упадет до -1…-3 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Украине ожидаются морозы и снег, о чем сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Также погода зимой 2019-2020 годов по прогнозам будет изменчива. Украину ожидают морозы и снегопады. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума, рекордного за последние 30 лет.