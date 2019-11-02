В Украине разработали новейшую ракету для уничтожения кораблей: опубликовано видео

На выставке "Оружие и безопасность-2019" показали сверхзвуковую ракету "Молния", которая является новым поколением противокорабельных ракет.

Ракета является разработкой днепровского КБ "Южное".

Скорость новой ракеты составляет порядка 2000-2500 километров в час. Такие ракеты будут на вооружении самолетов СУ-27 и СУ-24М, которые стоят на вооружении украинской армии.

По словам создателей "Молнии", для ее установки потребуется минимальное переоборудование самолетов. Кроме того, ракету можно оснащать осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями.

Эксперты говорят, что сейчас в мире сложно найти системы, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния".

Напомним, что в Украине уже принят на вооружение ВСУ ракетный комплекс "Ольха", и в данный момент продолжаются испытания ракет "Ольха-М" и комплекса "Нептун", ракеты для которого уже разработаны.