Путин с Медведевым в неприличном виде попали на этикетку пива: сеть взбудоражило фото

В сети высмеяли этикетку пива, где в неглиже нарисованы президент и экс-глава России Владимир Путин с Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщает заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ и волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

На этикетке написанная фраза английскими буквами: "Путин ху*ло". Также сам Путин нарисован голым на троне, а у него на колене сидит Медведев.

"Решил выпить пивка", - подписал фото Гай.

В сети пользователи прокомментировали веселую этикетку напитка.

Как сообщал "Апостроф", в сети появился целый ряд фотожаб на президента России Владимира Путина, который во время разгона митинга против отказа в регистрации кандидатов в депутаты в Москве спустился на дно Финского залива в батискафе.