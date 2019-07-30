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Ждун уходит на дно: появились мощные фотожабы и карикатуры на Путина

вторник, 30 июля 2019, 14:53
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В сети появился целый ряд фотожаб на президента России Владимира Путина, который во время разгона митинга против отказа в регистрации кандидатов в депутаты в Москве спустился на дно Финского залива в батискафе.

Фотожабы на российского лидера были опубликованы в Facebook.

Так, свою версию событий представил российский писатель Игорь Поночевный, выложив два рисунка с Путиным от имени школьника Алеши Ступина. Он предположил, что российский президент решил спрятаться от народного гнева и оппозиции под водой, но при этом пристально следил за ситуацией. Сергей Елкин в свою очередь представил Путина в традиционном для него образе "государя", к которому обращается простой народ. Также были выложены несколько анонимных фотожаб по прошедшим в России событиям.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото из батискафа, в котором президент России Владимир Путин погружался на дно Финского залива. В ходе спуска российский лидер выглядел, как заметили пользователи соцсетей, "как Гитлер в бункере".

Фотовзгляд

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Артем Милевский

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