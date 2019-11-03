Во что превратятся бургер и картофель фри через 10 лет: удивительное фото

В интернете появилось удивительное фото гамбургера и картофеля фри, приобретенных жителем Исландии еще в 2009 году, когда в этой стране закрылись все рестораны McDonald's.

Соответствующий снимок обнародовало ВВС.

Хьортур Смарасон, который 10 лет хранил еду, решил проверить, правда ли, что продукты из McDonald's никогда не разлагаются.

По его словам, на этой неделе бургеру и картошке исполнилось 10 лет, а еда все еще выглядит так, будто ее вчера приготовили.

Отмечается, что гамбургер и картофель фри теперь хранятся в хостеле Snotra House на юге Исландии. Владелец хостела даже открыл стриминг, на котором каждый может посмотреть, как выглядят 10-летние блюда из McDonald's.

Судя по кадрам, никакой плесени на еде нет, только бумажная упаковка немного пожелтела.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражило фото варенья с "сюрпризом" в Украине.