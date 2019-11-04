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Боевики устроили опасное ЧП возле школы на Донбассе

понедельник, 04 ноября 2019, 19:16
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В понедельник, 4 ноября, из-за обстрелов боевиками на Донбассе позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Новотошковского учеников местной школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

По данным штаба ООС, в течении суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенной минского договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" было зафиксировано 6 обстрелов. В частности, на окраине поселка Нотовотошовского против украинских войск был применен весь спектр вооружения, начиная от стрелкового оружия и минометов различных калибров до артиллерии калибра 122 мм.

"На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского дети, находившиеся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела учеба продолжилась", - сказано в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 10 обстрелов по позициям Объединенных сил.

Сутки прошли без потерь среди личного состава.

Как сообщал "Апостроф", боевики незаконных вооруженных формирований на востоке Украины произвели запуск ракеты белого цвета, свидетельствующей о готовности к разведению сил в районе Петровского.

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