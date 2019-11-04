Появилось видео наглой провокации боевиков с разведением сил на Донбассе

Боевики незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, которые не придерживаются условия о семидневном режиме тишины, произвели запуск ракеты белого цвета, свидетельствующей о готовности к разведению сил в районе Петровского.

Соответствующее видео опубликовали ресурсы боевиков.

Огласив о своей готовности, боевики продолжают свою провокацию, пытаясь обвинить Киев в срыве разведения сил.





По данным штаба операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования так называемой ДНР на протяжении последних семи дней нарушали Минские договоренности, в то время как Украина готова к процессу разведения сил, но не может этого сделать из-за обстрелов и провокаций.

Как раньше сообщал Апостроф, из-за обстрелов со стороны боевиков разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может не состояться в запланированную ранее дату - 4 ноября.