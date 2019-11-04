Остановите "убийство": под ОПУ устроили митинг из-за новых законов для бизнеса, фото

В понедельник, 4 ноября, предприниматели со всей Украины собрались в Киеве под стенами Офиса президента, требуя "остановить убийство бизнеса".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 24 канал.

Представители малого и среднего бизнеса на акции "Спасите малый бизнес" требуют отменить законы 128 и 129, которые обязывают предпринимателей с 2020 года использовать кассовые аппараты и вводят штрафы для тех, кто этого не будет делать. В льготный период, который будет действовать до 1 октября следующего года, штрафы составят 10% от стоимости товара или услуги, за повторное нарушение закона – 50%. После этого за первое нарушение будут штрафовать на всю сумму товара, а в следующий раз – на 150% от стоимости товара или услуги.

Кроме того, предпринимателей пугают расходы на обслуживание кассового аппарата и дополнительную оплату роботы бухгалтера. Они утверждают, что новые законы вынудят их закрыть свой бизнес и уехать, как это сделали уже многие украинцы, за границу.

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Участники акции пришли с транспарантами, в которых требуют отменить законы и "остановить убийство бизнеса". Также они ждут, чтобы к ним вышел президент Украины Владимир Зеленский и лично пообщался с людьми.

Как раньше сообщал "Апостроф", на инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе презентовали гранты от ЕБРР и ЕС для малого и среднего бизнеса.