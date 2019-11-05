Мать поймала "на горячем": под Харьковом мужчина развращал маленькую племянницу

В поселке Безлюдовка Харьковской области полиция задержала педофила, который совершал развратные действия относительно семилетней племянницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

В понедельник, 4 ноября, 28-летняя жительница поселка Безлюдовка сообщила в полицию о развратных действиях своего родного брата.

"По месту жительства заявительницы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который год назад освободился из мест лишения свободы, а последние несколько недель жил у сестры", - сказано в сообщении пресс-службы.

Досудебным расследованием установлены обстоятельства совершенного преступления. Вечером женщина уложила спать детей - 7-летнюю дочку и 3-летнего сына - и ненадолго ушла из дома. Когда вернулась, увидела, что ее брат лежит у детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних). Подозреваемый задержан, ему угрожает лишение свободы на срок до 8 лет.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".