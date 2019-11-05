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На дне Балтийского моря нашли необычный "клад": опубликованы фото и видео

вторник, 05 ноября 2019, 21:25
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Шведские и исландские дайверы подняли со дна Балтийского моря свыше 900 бутылок редкого коньяка и ликера.

По уточненным данным, еще в 1917 году данная партия алкоголя направлялась из Франции в Российскую империю.

Всего со дна подняли около 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.

Как рассказали историки, груз перевозил шведский пароход российскому царю Николаю II. Он был затоплен немецкой подводной лодкой.

Интересно, что алкоголь нашли впервые на дне еще в 1999 году, однако долгое время дайверы не могли добраться до груза из-за опасности.

Напомним, что в апреле трое британских дайверов - Джейсон Маллинсон, Год Стэнтон и Крис Джуэлл - спустились в самую большую пещеру мира Хан Сон Дунг в центральном Вьетнаме и сделали впечатляющие открытие: пещера является еще более глубокой, чем считалось ранее.

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