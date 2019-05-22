Дайверы совершили невероятное открытие в самой большой пещере мира: фото и видео

В апреле трое британских дайверов - Джейсон Маллинсон, Год Стэнтон и Крис Джуэлл - спустились в самую большую пещеру мира Хан Сон Дунг в центральном Вьетнаме и сделали впечатляющие открытие: пещера является еще более глубокой, чем считалось ранее.

Дайверы имели целью исследовать водные пути пещеры, а взамен открыли водный тоннель, соединяющий Хан Сон Дунг с другой пещерой - Хан Тунг, сообщает CNN.

Хан Сон Дунг ( "Пещера горной реки") считается крупнейшей на Земле. По современным данным, ее объем - 38,5 млн кубических метров.

Дайверы, дыша смесью кислорода и азота, спустились на глубину 78 м, где обнаружили тоннель. По их мнению, он опускается на глубину 120 метров и имеет длинну около 1 километра.

"Это как найти холм на Эвересте, который делает гору еще на 1 тыс. метров выше", - прокомментировал найденный тоннель Говард Лимберт, который помогал организовать путешествие.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о найденном в Австралии огромном самородке.