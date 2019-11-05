Обезьяна с гранатой: в сети высмеяли слова Путина про страшную Россию

В сети активно начали обсуждать заявление российского президента Владимира Путина о том, что в странах Восточной Европы намеренно делают все, чтобы люди не изучали русский язык.

По словам главы государства, когда был Советский Союз, во всех странах Восточной Европы учили русский, так как это выгодно.

"СССР растворился - интерес к языку начал затухать. И это затухание искусственно подогревается, потому что нас побаиваются", - отметил он.

Путин: Был Советский Союз - во всех странах Восточной Европы учили русский язык, потому что это было выгодно. СССР растворился - интерес к языку начал затухать. И это затухание искусственно подогревается, потому что нас побаиваются pic.twitter.com/OCRyliSzSu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 5, 2019

Тем временем в сети активно комментируют слова российского президента. Люди пишут, что никогда и никому русский язык особо интересен и не был.

Напомним, что в сети высмеяли квартиры с минимальной площадью в Москве (Россия), которые придумали для малообеспеченных граждан.