RU  UA  EN

вторник, 5 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 ноября

19:17
Не осталось ничего: в сети показали мрачные фото поселка в зоне разведения на Донбассе
19:07
Берите плавки и айда купаться: в сети шутят над зрелищными фото "гейзера" в центре Киева
19:00
Как самому сделать слайм: создаем популярную игрушку дома
18:45
В здании Минюста обнаружили интересный "тайник": опубликованы фото
18:30
Дэнни Трехо рассказал, как ему удалось бросить пить и оставаться трезвым больше 50 лет
18:11
Обезьяна с гранатой: в сети высмеяли слова Путина про страшную Россию
18:04
"Подали" горячую воду: фото и новое видео серьезного коммунального ЧП в центре Киева
18:01
Алина Гросу призналась, делала ли она пластические операции
17:35
Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: появилось важное заявление о подозреваемом копе
17:34
Я бы тоже ее избил: в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне
17:23
В Киеве поймали молодых девушек, бежавших из психбольницы: полиция показала их фото
17:04
Facebook представила новый логотип, и такого "креатива" от компании точно не ждали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обезьяна с гранатой: в сети высмеяли слова Путина про страшную Россию

вторник, 05 ноября 2019, 18:11
переглянути новину українською

В сети активно начали обсуждать заявление российского президента Владимира Путина о том, что в странах Восточной Европы намеренно делают все, чтобы люди не изучали русский язык.

По словам главы государства, когда был Советский Союз, во всех странах Восточной Европы учили русский, так как это выгодно.

"СССР растворился - интерес к языку начал затухать. И это затухание искусственно подогревается, потому что нас побаиваются", - отметил он.

Тем временем в сети активно комментируют слова российского президента. Люди пишут, что никогда и никому русский язык особо интересен и не был.

Напомним, что в сети высмеяли квартиры с минимальной площадью в Москве (Россия), которые придумали для малообеспеченных граждан.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам

Аномальная погода: синоптики рассказали, как долго будет тепло

Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса

Ждать ли Илона Маска в Украине: как нардепы открыли космос для бизнеса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: