Даже собаке будет тесно: квартирное новшество в России высмеяли забавной карикатурой

В сети высмеяли квартиры с минимальной площадью в Москве (Россия), которые придумали для малообеспеченных граждан.

Картинку нарисовал художник Андрей Петренко и разместил на своей странице в Twitter.

Напомним, в Москве начали продавать квартиры размером с собачью будку: площадью 3х3,5 метра.

Художник нарисовал то, как теоретически выглядят такие квартиры для россиян. Он изобразил будку из мультика про Чиполино. Площадь деревянной постройки метр на метр. Именно так, в представлении пользователей сети, выглядит новое жилье.

Напомним, что в сети появилась очередная карикатура на президента РФ Владимира Путина и его политический проект газопровода в Европу "Северный поток-2" после решения правительства Дании разрешить его строительство.