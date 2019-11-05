В Киеве поймали молодых девушек, бежавших из психбольницы: полиция показала их фото

В течение часа столичные полицейские разыскали двух беглянок с психиатрической больницы имени Павлова, которые во вторник, 5 ноября, выпрыгнули из окна второго этажа.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.

Побег из медицинского учреждения через окно совершили три девушки в возрасте 15-17 лет, но для одной из них прыжок оказался неудачным — ее госпитализировали с переломом ноги. Двое других - с места происшествия скрылись.

Как стало известно сотрудникам Подольского отделения полиции, куда обратились за помощью в розыске беглянок врачи, сбежавшие девушки делились планами скрываться у своей тетки. Именно там их и нашли в течение часа полицейские.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", раньше в отделении института сердца в Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.