В Киеве из окна больницы выпрыгнули три девочки: детали страшного ЧП

В Киеве из окна больницы выбросились три девочки

В Киеве на территории психиатрической клиники в Подольском районе в результате несчастного случая пострадала 17-летняя девушка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Согласно информации от правоохранителей, в районе полуночи в ночь на 5 ноября патрульные получили вызов о ЧП по адресу ул. Кирилловская, 103 – психиатрическая больница имени Павлова.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что две 15-летние и 17-летняя девушки выпрыгнули из окна отделения больницы в попытке сбежать. Самая старшая из них получила травму и ее доставили в травматологическое отделение. Еще две девушки скрылись. Стало известно, что они делились планами о побеге к своей тетке. Следователи занимаются поиском девушек.

Как сообщал "Апостроф", ранее пограничники ГПСУ задержали возле границы с Беларусью мальчика 11 лет, который пытался проникнуть в другую страну.