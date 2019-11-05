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Задержан экс-руководитель крупного оборонного предприятия в Украине: первые подробности и фото

вторник, 05 ноября 2019, 14:29
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Во вторник, 5 ноября, в Киеве был задержан бывший заместитель гендиректора ОАО "Завод "Маяк" во время получения взятки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ИС.

Как сказано в сообщении, сотрудники СБУ и прокуратуры задержали одного из бывших руководителей оборонного предприятия во время передачи ему неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч долларов США в одном из банков Киева.

Кроме того, в данный момент проводятся обыски на ОАО "Завод "Маяк" и в государственной исполнительной службе Оболонского района.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 УК, осуществляются мероприятия по документированию возможной противоправной деятельности со стороны заместителя председателя правления ПАО "Завод "Маяк" (государственного концерна "Укроборонпром") и бывшего заместителя гендиректора, которые путем обмана, в нарушение требований действующего законодательства по предварительному сговору с группой лиц требует от субъекта хозяйствования неправомерную выгоду в размере 4 500 000 долларов США за принятие положительного решения в пользу указанного субъекта предпринимательской деятельности в процессе приобретения имущественного комплекса ОАО "Завод "Маяк" через Систему электронных торгов арестованным имуществом (сетами)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", скандал с коррупцией вокруг закупки вооружения в Украине получил продолжение в виде трех уголовных производств против бывших чиновников "Укроборонпрома".

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