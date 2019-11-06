"Апрельское чудо": синоптик рассказала, сколько в Украине продержится тепло

В четверг, 7 ноября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, но "апрельское чудо" - теплая и солнечная погода - сохранится на юге, востоке и в большинстве центральных областей страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, похолодает только на западе и севере - температура воздуха днем снизится до +9+14 градусов. Дожди будут периодическими, от небольших до умеренных.

В то же время на юге и востоке прогнозируется +15+22 градуса. Ветер успокоится, направление - с северо-востока и востока.

В Киеве завтра похолодает, будет облачно.

"8 ноября свежая погода задержится, а 9-10 ноября снова потеплеет", - подытожила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики дали детальный прогноз погоды до 10 ноября.