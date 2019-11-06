RU  UA  EN

среда, 6 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 ноября

11:58
Герус пролоббировал импорт дешевой электроэнергии из РФ в интересах Коломойского - эксперт
11:42
HBO выпустил фирменную коробку для просмотра сериалов - все по последнему слову картонных технологий
11:37
Зеленский отправился в Харьков с важным визитом: онлайн трансляция
11:22
Кристен Стюарт хотела выйти замуж за Роберта Паттинсона, но теперь готова жениться на девушке
11:07
Общался ради пиара: актриса сериала "Школа" рассказала о несчастной любви
10:29
Дал громкое обещание: в сети обнародовали первое письмо Трампа Зеленскому
09:48
СМИ сообщили о беременности молодой супруги 70-летнего Ричарда Гира
09:32
У Зеленского появился интересный советник из США: что о нем известно, фото
07:00
Курица в кисло-сладком соусе: беспроигрышной рецепт для вкусного ужина

5 ноября

22:54
Журналисты показали незаконный особняк в Киеве, где поселился соратник Зеленского: фото и видео
20:14
Пассажирка напросилась сделать фото в кресле пилота - цена этого снимка оказалась слишком высокой
19:00
Как самому сделать слайм: создаем популярную игрушку дома
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Апрельское чудо": синоптик рассказала, сколько в Украине продержится тепло

среда, 06 ноября 2019, 10:53
переглянути новину українською
Фото: ptel.cz

В четверг, 7 ноября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, но "апрельское чудо" - теплая и солнечная погода - сохранится на юге, востоке и в большинстве центральных областей страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, похолодает только на западе и севере - температура воздуха днем снизится до +9+14 градусов. Дожди будут периодическими, от небольших до умеренных.

В то же время на юге и востоке прогнозируется +15+22 градуса. Ветер успокоится, направление - с северо-востока и востока.

В Киеве завтра похолодает, будет облачно.

"8 ноября свежая погода задержится, а 9-10 ноября снова потеплеет", - подытожила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики дали детальный прогноз погоды до 10 ноября.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как купить себе пенсию, если не хватает стажа: это выгодно, но не всем

Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам

Аномальная погода: синоптики рассказали, как долго будет тепло

Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: