Аномальная погода: синоптики рассказали, как долго будет тепло

В Украину вернулось весеннее тепло, которое совсем не характерно для начала ноября. Со второй декады ноября ожидается похолодание, однако в ближайшую неделю высокий "плюс" сохранится практически во всех регионах Украины. Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 5 ноября, на востоке, северо-востоке, в Закарпатской и Херсонской областях пройдут кратковременные дожди. На остальной территории страны ожидается пасмурная, но сухая погода.

Теплее всего будет на юге страны. Днем столбики термометров покажут от 17 до 21 градуса с отметкой "плюс", а ночью температура воздуха упадет до +10-13.

На остальной территории страны днем стоит ожидать от 14 до 17 градусов выше нуля, а ночью на севере, западе и в центре будет около 10 градусов тепла, на востоке +6-8.

Читайте: Морозы до -20 и сильные снегопады: синоптик дал детальный прогноз на зиму

В среду, 6 ноября, дождливо будет на севере и западе Украины. В остальных регионах страны будет пасмурно, но без осадков.

Особых изменений температурная картина в этот день не претерпит: только в центре днем будет теплее на 1-2 градуса, а на западе страны напротив будет прохладнее на 3-4 градуса.

В четверг, 7 ноября, дожди пройдут на севере, западе и в центре страны. Правда, характер осадков, как обещают синоптики, ожидается кратковременным. На юге и востоке сохранится сухая, но пасмурная погода.

Кроме того, в этот день немного похолодает. На юге днем столбики термометров покажут от 15 до 19 градусов выше нуля, а ночью температура воздуха опустится до 10-12 градусов с отметкой "плюс".

В восточных регионах Украины дневные показатели температур установятся в диапазоне от 14 до 17 градусов тепла, а ночные - от +6 до +10.

На севере, западе и в центре днем стоит ожидать от +9 до +12 градусов, а после захода солнца +5-7.

Прогноз погоды на 5 ноября 1 / 1 Прогноз погоды на 6 ноября 1 / 1 Прогноз погоды на 7 ноября 1 / 1 Прогноз погоды на 8 ноября 1 / 1 Прогноз погоды на 9 ноября 1 / 1

В последний день рабочей недели, 8 ноября, на севере, юге, востоке и западе Украины, температурная картина останется неизменной, а вот в центре немного потеплеет: днем от 12 до 16 градусов с отметкой "плюс", а ночью около 7-10 градусов выше нуля.

Также в пятницу синоптики прогнозируют кратковременные дожди на западе и севере Украины.

В субботу, 9 ноября, дожди продолжат заливать Украину. Мокро будет на севере страны, а также во Львовской, Закарпатской, Житомирской и Ровенской областях.

Впрочем, тепло будет сохраняться. На юге страны днем столбики термометров покажут от 16 до 19 градусов с отметкой "плюс", а ночью +10-13.

От 13 до 15 тепла в дневное время суток будет на севере и востоке Украины, а ночью в этих регионах столбики термометров покажут от 6 до 9 градусов выше нуля.

В центре и на востоке в этот день будет от 14 до 17 градусов с отметкой "плюс", а после захода солнца температура упадет до 6-9 градусов тепла.