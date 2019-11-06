"Груз 200" поехал в Россию: в сети показали фото "боевого татарина", ликвидированного на Донбассе

На Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Боевик по кличке "Ветер" попал в "200 бригаду" 5 ноября этого года.

"05.10.19 Мухамеджанов "Ветер" Рамиль из "Сомали" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. 06.11.19 привезен домой в г.Альтемьевск Республика Татарстан, Россия", - написал Штефан.

Как пишут в базе сайта "Миротворец", Мухамеджанов родился 1 мая 1986 года. В сентябре 2015 года находился в районе пункта Безименное Новоазовского р-на, позднее - боевик НВФ "Сомали". Особые приметы: татуировки на правом запястье и кисти.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе "бригада 200" пополнилась очередным боевиком Нартовым Александром по кличке "Свят".