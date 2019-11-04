На Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Свят": фото

На Донбассе "бригада 200" пополнилась очередным боевиком Нартовым Александром по кличке "Свят".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Нартов был ликвидирован 31 октября в районе населенного пункта Лозовое на Донбассе. Известно, что сам он родом из Марьинки. Родился 25 июля 1977 года.

Также в сети показали его фото и скриншоты его страниц в социальных сетях.

Напомним, в сети показали фотографии очередного погибшего российского боевика с Донбасса.

Как ранее сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.



