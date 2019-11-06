Оставил только записку: под Одессой 16-летний парень ушел из жизни страшным способом, фото

В Черноморске Одесской области ученик 11-го класса ушел из жизни страшным способом - парень спрыгнул с 16-го этажа дома.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание 04868.com.ua.

Инцидент произошел по улице Виталия Шума.

По предварительным данным, ученик 7-й школы покончил с собой из-за неразделенной любви. Подросток оставил только предсмертную записку.

Знакомые погибшего говорят, что парень хорошо учился, был отличником, принимал участие в различных олимпиадах, но в последнее время его поведение резко изменилось. Школьник отказывался от участия в любых мероприятиях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло жуткое ЧП с мальчиком, который учился в 8-м классе, - он выпал из окна многоэтажки и погиб на месте.