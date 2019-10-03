Погиб мгновенно: в Киеве произошло жуткое ЧП со школьником, видео

В четверг, 3 октября, в Киеве произошло жуткое ЧП с мальчиком, который учился в 8-м классе, - он выпал из окна многоэтажки и погиб на месте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Цените жизнь... Трагическое ЧП в Киеве на ул. Закревского, 95В: из окна выпал ребенок и погиб. Предварительно, мальчик учился в 8-м классе. Причины смерти выяснит следствие", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте работали полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло похожее ЧП с маленьким ребенком: мальчик выпал из окна и погиб.

Также в Киеве с окна многоэтажки выпал боец Нацгвардии, вскоре в сети опубликовали видео с места трагедии.