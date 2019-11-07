RU  UA  EN

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 ноября

18:08
Открытая булавка возле подушки: MELOVIN поделился жуткой историей
17:28
Идеальная мамочка: Лилия Подкопаева вызвала восторг у фанатов снимком с новорожденной дочерью
17:15
Где смотреть онлайн Копенгаген - Динамо: расписание трансляций
16:58
Олег Винник раскрыл одну из ключевых "фишек" мегаконцерта в столичном Дворце спорта
16:55
Под силу сыграть на равных: тренер "Александрии" высказался о решающей битве в Лиге Европы
16:40
Где смотреть онлайн Александрия - Сент-Этьен: расписание трансляций
15:58
Family look: MONATIK с женой показали яркие образы в Диснейленде
15:45
Как "Динамо" победить "Копенгаген": два важных момента
15:29
Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
15:10
Копенгаген - Динамо: последние новости перед игрой
14:07
Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram
13:39
Солистка "НеАнгелов" заинтриговала поклонников белым платьем и фатой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский генерал пояснил, как дать отпор при масштабном наступлении войск Путина

четверг, 07 ноября 2019, 17:29
переглянути новину українською

Главная задача Украины в случае наступления российских войск - организовать территориальную оборону.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

По его словам, потенциал России слишком большой. Она может совершить агрессию против Украины, но ей потом крайне трудно будет удержать все под контролем.

"Поэтому для Кремля очень важно – как можно скорее поставить здесь марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели. Мы должны как можно быстрее организовать реализацию программы пяти шагов", - отметил Кривонос.

Он пояснил, что программа пяти шагов (утверждена указом президента №200 от 7 мая 2019 года) – как раз и включает организацию движения сопротивления, территориальной обороны, военно-патриотическое воспитание молодежи, информационное противодействие РФ и довоинскую подготовку населения.

Как отметил генерал, в рамках допризывной подготовки школьники старших классов будут овладевать специальностями двойного назначения – становиться связистами, водителями, ремонтниками. То, что может пригодиться и в мирное, и в военное время.

"Главная задача - это подготовить нашу молодежь. Людей нашего с вами возраста перевоспитывать гораздо сложнее. А через 10-15 лет мы получим поколение, которое уже не будет знать, что такое РФ и русский язык", - сказал Кривонос.

По его словам, президент Украины понимает масштаб возможного наступления, потому поддерживает идею создания территориальной обороны.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Россия готова атаковать Украину, но в Кремле выбрали другой путь - Сергей Кривонос".

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему ГПУ и Новосад забыли о деле Ликарчука и подделке результатов ВНО

Как купить себе пенсию, если не хватает стажа: это выгодно, но не всем

Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам

Аномальная погода: синоптики рассказали, как долго будет тепло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: