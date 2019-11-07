Украинский генерал пояснил, как дать отпор при масштабном наступлении войск Путина

Главная задача Украины в случае наступления российских войск - организовать территориальную оборону.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

По его словам, потенциал России слишком большой. Она может совершить агрессию против Украины, но ей потом крайне трудно будет удержать все под контролем.

"Поэтому для Кремля очень важно – как можно скорее поставить здесь марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели. Мы должны как можно быстрее организовать реализацию программы пяти шагов", - отметил Кривонос.

Он пояснил, что программа пяти шагов (утверждена указом президента №200 от 7 мая 2019 года) – как раз и включает организацию движения сопротивления, территориальной обороны, военно-патриотическое воспитание молодежи, информационное противодействие РФ и довоинскую подготовку населения.

Как отметил генерал, в рамках допризывной подготовки школьники старших классов будут овладевать специальностями двойного назначения – становиться связистами, водителями, ремонтниками. То, что может пригодиться и в мирное, и в военное время.

"Главная задача - это подготовить нашу молодежь. Людей нашего с вами возраста перевоспитывать гораздо сложнее. А через 10-15 лет мы получим поколение, которое уже не будет знать, что такое РФ и русский язык", - сказал Кривонос.

По его словам, президент Украины понимает масштаб возможного наступления, потому поддерживает идею создания территориальной обороны.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Россия готова атаковать Украину, но в Кремле выбрали другой путь - Сергей Кривонос".