Россия готова атаковать Украину, но в Кремле выбрали другой путь - Сергей Кривонос

Россия имеет достаточный потенциал для того, чтобы совершить вооруженную агрессию против Украины. Однако сейчас главная цель Кремля – расшатать ситуацию в нашей стране, чтобы посадить в Киеве марионеточное правительство, которое будет плясать под дудку Москвы. О том, как этого избежать, во второй части своего интервью, "Апострофу" рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны СЕРГЕЙ КРИВОНОС.

Читайте первую часть интервью: В своем нынешнем виде "Укроборон­пром" нам точно не нужен - Сергей Кривонос

- Недавно вы провели несколько совещаний, посвященных отражению информационной агрессии против Украины. На что сейчас "давит" наш противник?

- К сожалению, мы проигрываем информационную войну и проигрывали ее до сих пор. Со стороны наших политических лидеров не было понимания того, насколько это важно. Даже созданное при прошлой власти Миниформполитики – просто проедало бюджет. Главная задача - это четко донести до людей, что продолжается война и противник умело использует наши внутренние дрязги. Россия поняла, что очень трудно силовым путем решить вопрос присоединения Украины. Теперь они изменили подходы и работают над тем, чтобы наши люди начали грызть и кусать друг друга. Мы думаем, как объединить народ. За 30 лет Независимости у нас никто не поднимал вопрос национальной идентичности, не выдвигал проблему национальной идеи на государственном уровне. У нас только пытаются подчеркнуть, кто из какого региона, и кто на каком языке говорит. А ведь в 2014 году на фронте вообще не стоял вопрос, кто на каком языке говорит. Все воевали одной боевой семьей.

Сейчас у нас началась работа над законопроектом об информационном противодействии, который будет определять сферу ответственности для каждого – от власти до простого народа.

- Что еще делает Россия, кроме того, что пытается вбить клин между нашими людьми?

- На политическом уровне проводится работа по снижению уровня поддержки Украины со стороны мирового сообщества. Главная задача Кремля – расшатать ситуацию в Украине, чтобы потом сказать – уважаемые, вот вы на нас накладываете санкции за то, что мы агрессоры, а ведь они сами в своей стране не могут разобраться. Так, может, это не мы, а они плохие? Мы ведь наоборот хотим, как лучше. Снимайте с нас санкции, а они пусть грызутся дальше. Я даже не исключаю, что они готовят у нас сценарий гражданской войны. Потому что санкции доставляют им очень много неудобств. Их промышленность ведь тоже способна выпускать далеко не все комплектующие, которые им нужны.

Мы должны понимать, что агрессию против нас совершила Россия, а мы – не враги друг другу. Но нас сталкивают лбами по поводу той же "формулы Штайнмайера", например. Я работал в четырех областях – Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Общался с людьми. Не скажу, что это общение было легким, но первый вопрос, который мы задавали - кто читал Минские соглашения и "формулу Штайнмайера"? Из пятисот-шестисот человек руку поднимали от силы несколько десятков. Это говорит о том, что люди не знакомы с основными документами, они воспринимают ту информацию, которую им подает телевидение, ими легко манипулировать. Наш народ приучили не делать собственных выводов, а принимать за чистую монету, все то, что им скармливают.

- Кто виноват в том, что сложилась такая ситуация?

- Моменты по "формуле Штайнмайера" - это недоработки нашего руководства. Никто ведь не пытался объяснить людям, что Украина заключала определенные международные соглашения, которые нам нужно теперь выполнять. При этом, никто же на ставил вопрос о капитуляции - это был искусственный вброс. Ситуация подается обществу так, что все это произойдет завтра и уже завтра все будет очень плохо. Из-за этой "формулы Штайнмайера" мы сами себя грызем, а противник этим пользуется. Хотя президент и правительство всего лишь пытаются выполнить соглашения, заключенные прошлой властью.

Сергей Кривонос: "Никто же не ставил вопрос о капитуляции - это был искусственный вброс" Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Последовательность выполнения этих соглашений нас не устраивает.

- Значит нужно искать новые пути. Этим занимается МИД. Главный посыл состоит в том, что выборы в ОРДЛО должны пройти под контролем украинской власти. Мы демонстрируем свое желание все выполнить, но это должен быть зеркальный процесс. И я бы не спешил с выводом о том, что там всем будут заправлять сепаратисты. Украинский народ уже получил шикарный боевой опыт - он не допустит ничего подобного.

- Вы верите в то, что процесс будет зеркальным?

- Я думаю, что нет. Только увеличение санкций и международное давление могут вынудить Россию вывести свои войска с Донбасса. Но это не такое уж быстрое дело. Работу нужно вести не только на внешнеполитическом уровне, добиваясь от наших партнеров продолжения и усиления санкций, но и подготовить народ к тому, чтобы он был готов дать организованный отпор Российской Федерации. Если мы подготовим свой народ, то противник точно будет знать, что сюда вход гривна, а выход – десять. Наша задача в краткое время укрепить армию, подготовить территориальную оборону, организовать военно-патриотическую подготовку населения, создать фундамент для развертывания движения сопротивления.

Так что это все еще очень надолго. Враг коварен, хорошо оснащен, имеет боевой опыт и тоже проводит информационную обработку населения. Обратите внимание, россияне привыкли винить своих бедах всех, кроме себя самих. Это последствия такой работы.

- Что в ближайшее время может сделать Россия? Каковы сценарии развития событий?

- У них разрабатываются различные варианты. Это политический, который предполагает расшатывание ситуации внутри страны и приведение к власти пророссийски настроенных людей. На прошедших выборах у них это не получилось. Поэтому сейчас для них главная задача - расшатать ситуацию внутри страны. Дискредитировать нашу власть, чтобы не позволить ей выполнить те обязательства, которые она на себя взяла. Затем в результате переворота или досрочных выборов привести к власти в Украине своих ставленников.

- А открытое военное вторжение возможно?

- По своему потенциалу они способны это сделать. Они ведь каждый год проводят учения вдоль нашей границы, в том числе и на территории Беларуси. Разрабатываются различные варианты - нанесение ракетных ударов, чтобы повторить у нас югославский вариант, а потом ввести войска. Или же не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени.

Они укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяющие в кратчайшие сроки совершить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма. Со стороны Черниговской и Сумской области (киевское направление, - "Апостроф") у них вообще может не возникнуть проблем…

Сергей Кривонос: "Россияне укрепляют свои войска в Крыму" Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Ваши слова пугают…

- Воинские части у нас есть. Но потенциал РФ – слишком большой. Поэтому главная наша задача – это организация территориальной обороны. Они могут совершить против нас агрессию, но им потом крайне трудно будет удержать все под контролем. Поэтому для Кремля очень важно – как можно скорее поставить здесь марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели. Мы должны как можно быстрее организовать реализацию программы пяти шагов.

- Что это за программа?

- Программа пяти шагов (утверждена указом президента №200 от 7 мая 2019 года) – как раз и включает организацию движения сопротивления, территориальной обороны, военно-патриотическое воспитание молодежи, информационное противодействие РФ и довоинскую подготовку населения?

- В смысле, допризывную подготовку?

- Не только. Это более широкое понятие. Например, в ее рамках школьники старших классов будут овладевать специальностями двойного назначения – становиться связистами, водителями, ремонтниками. То, что может пригодиться и в мирное, и в военное время. Главная задача - это подготовить нашу молодежь. Людей нашего с вами возраста перевоспитывать гораздо сложнее. А через 10-15 лет мы получим поколение, которое уже не будет знать, что такое РФ и русский язык.

- А президент понимает масштабы проблем и угроз?

- Вполне понимает. И поддерживает идею создания территориальной обороны.

- Скоро исполнится ровно год со дня инцидента в Черном море, в результате которого российские военные захватили наших моряков и наши корабли. Моряков освободили, а вот про ситуацию в Черном и Азовском морях почти ничего не слышно. Российская блокада продолжается?

- Блокада продолжается. И тот факт, что мы о ней почти не слышим, свидетельствует о попытках отвлечь внимание общественности от этой проблемы. Введение в действие высокоточных ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун" - это один из наших ответов на действия противника. Они позволяют поражать врага на дальних рубежах.

- Еще один наш ответ – это возрождение флота. Недавно в Украину прибыли американские катера типа Island. И в то же время зашла речь о том, чтобы возобновить строительство корвета. В каком направлении мы двигаемся?

- Я сторонник концепции москитного флота. Опыт Фолклендской войны показывает, что прекрасно оснащенный английский эсминец "Шеффилд" был потоплен одним самолетом, сбросившим одну бомбу. Москитный флот - это наиболее приемлемый для нас вариант. Множество маленьких катеров, способных атаковать по принципу "волчьей стаи", труднее отследить, а значит и уничтожить. Плюс не будем забывать и об экономической выгоде для нашей страны.

Сергей Кривонос: "Я сторонник концепции москитного флота" Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- А как же автономность плавания? На малых кораблях далеко в море не уйдешь.

- Мы же говорим о первом этапе возрождения нашего флота, не так ли? Сначала нужно сделать так, чтобы противник к нам не подошел, а потом уже будем думать, как сделать так, чтобы мы могли подойти к противнику. Один корвет задачу не решит.

- Речь идет, как минимум, о четырех таких кораблях.

- Давайте сначала построим хотя бы один.

- Хорошо. До того, как вы начали работать в СНБО, вы являлись первым заместителем командующего Силами специальных операций. Вы поддерживаете контакты с сослуживцами? Как сейчас идут дела в ССО?

- Конечно, поддерживаю! Недавно я встречался с первым заместителем командующего ССО, пришедшим мне на смену. Необходимость создания ССО назрела еще лет за 10 до начала войны. Но этот процесс искусственно тормозился пророссийски настроенными генералами. Нам удалось создать Силы, в том числе и с помощью наших международных партнеров. Сейчас ССО нарастили свои возможности. В 2017-2018 мы активно работали и давали серьезные результаты. У нас не было потерь, а вот со стороны врага потери были значительные. Мы отработали систему подготовки, создали учебно-тренировочный центр и обучили своих инструкторов. Теперь главное – не допустить оттока кадров из армии. Например, в том же спецподразделении СБУ "Альфа" бойцы получают в 2-2,5 раз больше, чем у нас.

В США, кстати, решили эту проблему по-своему. Там существуют частные военные компании, в которых продолжают служить пришедшие в гражданскую жизнь военные. Таким образом они продолжают использовать свои навыки и приносить пользу государству. Вот почему в Украине появилась настоятельная необходимость принять законопроект о создании ЧВК. На них, можно, например, возложить функции охраны военных объектов, чтобы избавить военнослужащих от выполнения несвойственных функций.

- Украинские Силы специальных операций уже стали тем инструментом, которые могут ассиметрично ответить на вражеское вторжение?

- В составе ССО уже есть воинские части, предназначенные для осуществления диверсионных и информационно-психологических операций. Как я уже говорил, мы демонстрируем хорошие результаты. К примеру, одним из таких результатов стала сертификация одной из частей ССО по стандартам НАТО. Первой в Украине! То есть, сделан реальный шаг в сторону соответствия стандартам и требованиям Альянса.