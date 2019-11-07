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В Украине обнаружили удивительную находку времен Спарты: фото

четверг, 07 ноября 2019, 07:55
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Фото: nikolaev24.com.ua

В Николаевской области на территории античного города Ольвия в Очаковском районе археологи нашли посуду для ритуалов, древние хозяйственные постройки и сосуд из Спарты для жертвоприношений.

Как сообщают местные СМИ, о находке рассказала заместитель директора по научной работе Института археологии НАН Украины, доктор исторических наук, руководитель Ольвийской экспедиции Алла Буйских.

"В южной части Верхнего города при исследовании теменоса (священный участок в честь определенного божества - ред.), посвященного Афродите, было найдено много остатков посуды, датированного концом V и началом IV века до нашей эры. Он использовался в ритуальных действиях. Древние греки приносили посуду на культовый участок и использовали ее в ритуале. По традиции, ее не забирали домой и не выбрасывали просто так, потому что она считалась священной. Ее специально били и захоранивали в специальных ямах - "ботросах", - отметила она.

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Кроме того, здесь же были обнаружены объекты, которые относятся к более раннему периоду. В частности, это большая землянка прямоугольной формы со скругленными углами со стенами из каменных кладок и хозяйственные ямы.

"В этом году здесь было раскопано очень интересное сооружение, скорее всего, жилое. Во-первых, оно было построено с саманной глины. Это дает основания утверждать, что традиция использования на юге Украины этого стройматериала (а сооружения из такой глины до сих пор широко распространены в этом регионе), восходят еще к ольвийской эпохе", - добавила Буйских.

По ее словам, теперь у специалистов есть возможность в деталях восстановить аналогичное сооружение.

Что касается других находок, то Буйских выделила верхнюю часть чернолакового лаконского кратера, который был привезен из Спарты (Лаконии). Такие сосуды использовали при жертвоприношениях.

Напомним, что исследователи выяснили причину упадка древнего города Кохкер (территория современной Камбоджи), который был столицей Кхмерской империи.

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