Ученые назвали неожиданную причину гибели древнего города

Исследователи выяснили причину упадка древнего города Кохкер (территория современной Камбоджы), который был столицей Кхмерской империи.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Science Alert.

Археологи из австралийского Университета Флиндерс провели раскопки и сканирование георадаром, по итогам которых выяснилось, что в Кохкере часто происходило затопление из-за некачественной системы сброса воды.

Рядом с городом нашли 7-километровый желоб, который перенаправлял воду из реки, но нередко переполнялся и вышел из строя в первый же сезон дождей.

В Кхмерской империи уделяли особо большое внимание контролю над водными ресурсами, так как это было необходимо для обеспечения жителей питьевой водой и развития сельского хозяйства. Разрушения набережной вследствие затоплений вероятно отразилось на престиже столицы империи, поэтому ее перенесли в город Ангкор.

Как ранее сообщал "Апостроф", ученые выяснили, что первые Homo sapiens появились 200 тысяч лет назад на территории Ботсваны – страны в Южной Африке.