В Украину идет новая волна тепла: синоптик порадовала прогнозом

После незначительного похолодания, которое пришло в северные и западные области Украины, на выходные снова вернется тепло.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. На выходные к нам снова придет потепление!" - написала она в соцсети в четверг, 7 ноября.

По прогнозу синоптика, в пятницу, 8 ноября, в западных и северных областях температура воздуха ожидается в пределах + 9 + 14 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей удержится теплая погода, воздух прогреется до + 14 + 20 градусов.

"Дожди пройдут ближайшей ночью на севере Украины, а завтра днем осадки вероятны только в западной части. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса", - сообщила синоптик.

Ветер будет восточным и северо-восточным, слабый или умеренный.

В Киеве в ночь на 8 ноября пройдут дожди, однако уже днем будет сухо.

Как сообщал "Апостроф", настоящая зима в Украине начнется не раньше, чем с 12 декабря.