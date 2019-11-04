Морозы до -20 и сильные снегопады: синоптик дал детальный прогноз на зиму

Настоящая зима в Украине начнется не раньше, чем с 12 декабря. При этом в начале месяца будет минусовая температура, после чего ожидается потепление.

Как сообщает "Апостроф", об этом в комментарии изданию "Факты" заявил народный синоптик Леонид Горбань.

"Первые четыре дня декабря будет минусовая температура, потом пять дней плюсовая - до 4 градусов тепла. А с 12 декабря и до конца месяца - одни "минусы", - сказал он.

Также он спрогнозировал, что морозы в Украине в декабре не будут сильными - максимум до 12 градусов.

"Только 24−25 декабря температура может опуститься до 13-15 градусов мороза. Следующие месяцы также будут холодными - весь январь морозный, а февраль будет даже холодней января. Морозы будут достигать 18-20 градусов. Ожидаются также обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной", - отметил он.

Напомним, что в понедельник, 4 ноября, в Украине прогнозирую теплую погоду, однако с осадками.