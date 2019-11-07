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"Забыли" про Крым: известное американское издание попало в скандал из-за Украины, карта

четверг, 07 ноября 2019, 08:58
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Крупное американское издание The New York Times опубликовало статью про украинского олигарха Игоря Коломойского, в которой показало карту Украины без Крыма.

Статья носит название "Украинский олигарх планирует новый горный курорт".

В самой статье говорится о курорте в украинских Карпатах - Буковеле. Журналисты отмечают, что у Коломойского есть планы построить подобный курорт, который будет называться Свидовец.

Что касается самой карты, то континентальная Украина на ней обозначена белым цветом, а все вокруг - серым. Также серым американцы отметили и Крым. При этом США заявляют, что не признают аннексии полуострова Россией.

Напомним, что в России возмутились из-за необычного изображения оккупированного Крыма на карте торговой сетью "Сушишоп".

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