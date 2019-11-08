Чтобы было проще нажимать на курок: как пропаганда боевиков ДНР делает украинцев враждебной расой

Боевикам на Донбассе на линии фронта "промывают мозги" с помощью агитационных брошюр, где указано, что украинцы – это якобы не славяне, а "сознательность" (свідомість), которая является распространенной жизненной позицией у украинских патриотов – "признак неславянских генов".

Об этом написала пользователь Елена Смолянчук в Facebook.

Она указала, что боевиков через пропагандистскую информацию крайне правого содержания призывают истреблять украинцев и идею украинской нации.

"Мне тут зачитал знакомый по телефону из некой брошюры агитационной, которая распространяется среди боевиков так называемого ДНР: "Украинцы не славяне. Они смесь тюрок - огузов и евреев. Славян в Украине не так много. Собственно, славяне это те, кто говорит, что он русский, тот, кто за "Русский Мир" и против идей "свидомости". Свидомость признак неславянских генов. Носителей неславянских генов надо либо изгнать, либо уничтожить. Мы ведем войну за очищение Украины. Это война с враждебными расами. Украинство должно исчезнуть", - заметила она.

По мнению специалистов, с которыми общалась автор публикации, такая "промывка мозгов" очень опасна, поскольку боевики не будут испытывать сочувствия и смогут с особой жестокостью убивать и пытать украинцев.

"К этому надо относится очень серьёзно. Брошюра распространяется, как правило, на линии фронта и среди МГБ. Это психологическая обработка. Их учат относится к украинцам не как к "братьям", а как к чужакам "расовонеполноценным". Чтобы было проще нажимать на курок. Проще проводить зачистки и пытать. Они ведь прямо пишут, что типа Украина захвачена "чужаками", которых надо истребить", - добавила автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик Даниил Бессонов на российском телевидении выступил с заявлением, что Киев якобы всегда был и будет русским городом.