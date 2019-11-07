Главарь боевиков ДНР "замахнулся" на Киев: появилось скандальное видео

Скандальный террорист "ДНР" Даниил Бессонов выступил с резким заявлением в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" о том, что Киев якобы всегда был и будет русским городом.

Боевик также отметил, что сейчас "украинцы выступают против всего украинского".

"До 2014 года в Киеве такого не было, и Бандера не был героем, он был преступником. И Киев – это русский город! Он всегда был русским и будет русским! Последние президентские выборы показали, что в большей степени украинское общество отторгает понятие украинского национализма и вообще украинизации", – сказал представитель боевиков.

Не отстала от Бессонова и одиозная ведущая Ольга Скабеева, которая также начала резко высказываться в адрес Украины.

Напомним, что в интернете опубликовали смешные снимки российских пропагандистов и телеведущих.