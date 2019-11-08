Делам Майдана - труба? Эксклюзивные фото митинга у офиса Зеленского

8 ноября родственники погибших Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства, их адвокаты и правозащитники пришли к Офису президента на Банковой в связи с угрозой "слить" дела Майдана.

"Апостроф" публикует яркие фотографии митинга.

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Причиной их недовольства стал тот факт, что из-за реформы генпрокуратуры дела Майдана должны были перейти в Государственное бюро расследований.

Люди уверены, что в данном ведомстве для их расследования нет ни кадров, ни опыта ведения данных дел.

Десять дней назад адвокаты и правозащитники направили совместное обращение ко всем органам власти с четким планом как не допустить развал дел Майдана.

Напомним, что в понедельник, 4 ноября, предприниматели со всей Украины собрались в Киеве под стенами Офиса президента (ОПУ), требуя "остановить убийство бизнеса".