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Делам Майдана - труба? Эксклюзивные фото митинга у офиса Зеленского

пятница, 08 ноября 2019, 16:57
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8 ноября родственники погибших Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства, их адвокаты и правозащитники пришли к Офису президента на Банковой в связи с угрозой "слить" дела Майдана.

"Апостроф" публикует яркие фотографии митинга.

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1

Причиной их недовольства стал тот факт, что из-за реформы генпрокуратуры дела Майдана должны были перейти в Государственное бюро расследований.

Люди уверены, что в данном ведомстве для их расследования нет ни кадров, ни опыта ведения данных дел.

Десять дней назад адвокаты и правозащитники направили совместное обращение ко всем органам власти с четким планом как не допустить развал дел Майдана.

Напомним, что в понедельник, 4 ноября, предприниматели со всей Украины собрались в Киеве под стенами Офиса президента (ОПУ), требуя "остановить убийство бизнеса".

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