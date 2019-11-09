Кем себя считают жители оккупированного Донбасса: появились интересные результаты опроса

Часть жителей Донбасса считает себя гражданами Украины, а другие относят себя к ЛДНР и России.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ZN,UA.
Более половины людей с оккупированного Донбасса (57,8%), вероятно, хранят еще украинский паспорт и считают себя ее гражданами. Однако 34,8% уже имеют паспорта квазиреспублик. Еще 6,8% относят себя к РФ и имеют российский паспорт. Но есть вероятность, что некоторые люди еще не приняли решение, гражданами какой страны они являются. Но сделанный паспорт так называемых республик говорит об обратном.
Согласно опросу, более 42% проживающих за линией фронта, никогда не думали о возможности получить российский паспорт. Разница между теми, кто еще граждан Украины и теми, кто думает о российском гражданстве, составляет - 14,8%. 34,2 % людей признали, что хотят паспорт России, у 7,4% - российский паспорт уже есть.
"Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопросов возвращения Донбасса и Крыма", - эти слова говорит Владимира Зеленского, и они отражают один из мировоззренческих фронтов, когда возникают дискуссии между украинскими гражданами на форумах, в соцсетях, такси и барах.
Усугубляет ситуацию в стране то, что есть много противников возвращения Крыма и Донбасса. Однако это решение должно основываться не на эмоциях, а строится на фактах и ответственных расчетах.
В апреле 2014 года журналисты вместе с социологами провели исследование, результаты которого очень серьезно изучались в Москве и повлияли на планы по созданию Малороссии. Оказалось, что в восточных областях Украины отношение к России совсем не такое, как его себе эмоционально и интуитивно представляли в Кремле. Потому сейчас эти данные решили проверить.
Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года. Были опрошены 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированным анкетам. Погрешность результатов не превышает 3,2%.
Из 1 606 опрошенных людей в так называемых ДНР и ЛНР 53,5% - женщины, 46,5% - мужчины. Это жители Донецка, Макеевки, Иловайска и Енакиево. Луганска, Алчевска, Антрацита и Ровенек. А также еще 29 городов и городков оккупированного Донбасса. Среди них подавляющее количество тех, кто старше 25 лет. И совсем немного, 8,3%, тех кто еще не дорос до этого возраста. Почти половина тех, кто живет за линией разграничения и согласился заполнить анкеты, - люди со средним профессионально-техническим образованием - 45,2%, диплом об окончании вуза имеют 23,3%. Остальные либо не доучились в институтах, ПТУ или школах.
45% опрошенных - не работают в силу возраста и безработицы. По 24% тех, кто занят в государственном секторе либо в частном бизнесе. 5% - нашли себя в общественной сфере. Можно сказать, что подавляющее большинство жителей оккупированных территорий верят в Бога. В их числе 31% тех, кто не посещает никакой церкви, и 57% их земляков - венчаются и крестят своих детей в УПЦ Московского патриархата. Они не состоят в партиях - 97%, и дома говорят на русском языке - 90%. При этом половина из них - 55,4% - считают себя украинцами по национальности, и практически столько же - по гражданству.
Жители весьма негативно рассказывали о жизни в ОРДЛО, когда задавались соответствующие вопросы. 63,6% сказали о проблемах на рынке труда. Также 24,3% указали на безработицу, а 39,3% сказали, что работу найти можно. Кроме того, 32,9% сумели сохранить старую должность, или найти новую работу. Есть и такие, 2,9%, кто уверен, что в ОРДЛО не хватает рабочих рук.
48 опрошенных человек (3%) считают, что их финансовой положение успешное. Шесть из них подчеркнули, что могут позволить купить себе все. Остальные из этих 48 жителей Донбасса, уточнили, что если захочется приобрести квартиру или машину, то все-таки придется занимать или какие-то время копить деньги.
На фоне таких счастливчиков остальные 41,3% жителей считают себя бедными. Часть их них вынуждена экономить даже на питании (4,9%), другие 36,4% - могут позволить себе только еду. На одежду нужно откладывать или занимать. Такая же весомая часть людей - 43,6% - не могут просто так взять и купить мобильный телефон или пылесос. Но остальные 12%, случайно заглянув в магазин электроники, все-таки чувствуют себя комфортно.
При этом большинство опрошенных хозяек и глав семей (57,3%) сообщили, что их материальное положение не изменилось. Но 28,4% все-таки почувствовали, что их кошелек отощал. В то время как 14,2% жителей оккупированных территорий стали жить лучше. Стабильный процент - 58,6% - убеждены, что в их финансовой истории ничего не изменится. Практически пополам разделились как ожидающие чудесного улучшения жизни своих семей (18,7%), так и в чудеса не верящие (21%).
Про Украину жители Донбасса (50,3%) узнали (интернет, соцсети, тв), что на ее территории за последний год ситуация ухудшилась. Но 6,3% считают, что украинцы стали жить лучше. 1,4% респондентов отметили, что в Украине стабильная экономическая ситуация.
Жители оккупированных територий также размышляют о будущем. 18,7% опрошенных настроены оптимистично. 34% уверены в улучшении своей экономической ситуации. Но 35,4% говорят об улучшениях в случае интеграции в РФ. И только 3,5% респондентов рассказали о возможном улучшении после возвращения в Украину.
Так, 9,9% респондентов, убеждены в том, что Украина все-таки может помочь ОРДЛО стабилизировать экономическую ситуацию, предоставив ДНР/ЛНР широкую автономию. Показательно также, что 10,9 % людей, проживающих на оккупированных территориях, устраивает сегодняшний баланс сил или создание независимого государства по типу Осетии или Абхазии. А по сути - замороженный конфликт.
Ожидающие ухудшения ситуации связывают этот процесс исключительно с возвращением в Украину - неважно в каком статусе, все равно плохо - 26,8%. Не вдохновляет людей и сценарий самоопределения или замораживания конфликта - 23,1% считают, что экономика пойдет вниз в случае такого развития событий. И только 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию.
Но в это же время 40,2 и 43,3% жителей ОРДЛО затрудняются или отказываются ответить на вопрос об ухудшении или улучшении. Эти люди не знают и не понимают, кто их может защитить и с какой страной лучше объединятся.
"И если вернуться к самому началу нашей главы, где мы констатировали, что 42,9% опрошенных никогда не думали о том, чтобы получить российский паспорт, то эти сорок процентов и есть тот потенциальный резерв, с которым Украина может работать (влиять на возвращение Донбасса в Украину). Но есть ли у нас интеллектуальный и психологический ресурс для подобной работы - это уже другой вопрос", - отметили журналисты.