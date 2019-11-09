Кем себя считают жители оккупированного Донбасса: появились интересные результаты опроса

Часть жителей Донбасса считает себя гражданами Украины, а другие относят себя к ЛДНР и России.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ZN,UA.

Более половины людей с оккупированного Донбасса (57,8%), вероятно, хранят еще украинский паспорт и считают себя ее гражданами. Однако 34,8% уже имеют паспорта квазиреспублик. Еще 6,8% относят себя к РФ и имеют российский паспорт. Но есть вероятность, что некоторые люди еще не приняли решение, гражданами какой страны они являются. Но сделанный паспорт так называемых республик говорит об обратном.

Согласно опросу, более 42% проживающих за линией фронта, никогда не думали о возможности получить российский паспорт. Разница между теми, кто еще граждан Украины и теми, кто думает о российском гражданстве, составляет - 14,8%. 34,2 % людей признали, что хотят паспорт России, у 7,4% - российский паспорт уже есть.

"Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопросов возвращения Донбасса и Крыма", - эти слова говорит Владимира Зеленского, и они отражают один из мировоззренческих фронтов, когда возникают дискуссии между украинскими гражданами на форумах, в соцсетях, такси и барах.

Усугубляет ситуацию в стране то, что есть много противников возвращения Крыма и Донбасса. Однако это решение должно основываться не на эмоциях, а строится на фактах и ответственных расчетах.

В апреле 2014 года журналисты вместе с социологами провели исследование, результаты которого очень серьезно изучались в Москве и повлияли на планы по созданию Малороссии. Оказалось, что в восточных областях Украины отношение к России совсем не такое, как его себе эмоционально и интуитивно представляли в Кремле. Потому сейчас эти данные решили проверить.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года. Были опрошены 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респо ндентов по структурированным анкетам. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Из 1 606 опрошенных людей в так называемых ДНР и ЛНР 53,5% - женщины, 46,5% - мужчины. Это жители Донецка, Макеевки, Иловайска и Енакиево. Луганска, Алчевска, Антрацита и Ровенек. А также еще 29 городов и городков оккупированного Донбасса. Среди них подавляющее количество тех, кто старше 25 лет. И совсем немного, 8,3%, тех кто еще не дорос до этого возраста. Почти половина тех, кто живет за линией разграничения и согласился заполнить анкеты, - люди со средним профессионально-техническим образованием - 45,2%, диплом об окончании вуза имеют 23,3%. Остальные либо не доучились в институтах, ПТУ или школах.